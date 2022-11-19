Україна повернула з полону росіян трьох морських піхотинців (фото)

Україна повернула додому з російського полону ще трьох військовослужбовців. Мова йде про морських піхотинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

"З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 листопада був обмін військовополоненими між Україною та Росією, тоді наша країна змогла повернути ще 45 захисників.

Додамо, раніше ми писали, що перебування в російському полоні зараховуватиметься в страховий стаж.

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