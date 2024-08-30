Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще четыре семьи с детьми

"Им больше не нужно скрываться от россиян из-за своей проукраинской позиции. Еще четыре семьи эвакуировали из временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию", - сообщил Прокудин.

По его словам, семьи воспитывают шестерых детей. Это - два мальчика и четыре девочки, в возрасте от 2 месяцев до 16 лет.

"Взрослым и малышам пришлось пройти ужасы российской оккупации. Они боялись выйти на улицу, не могли найти работу без российского паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений" , - рассказал глава ОВА.

Как отметил Прокудин, семьи уже в безопасности и получают необходимую помощь.

Возвращением детей занимался Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.