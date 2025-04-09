Украина вернула с оккупированных территорий еще шестерых детей

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще шестерых украинских детей с временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.

По его словам, среди возвращенных - 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.

Еще две сестры находились под угрозой изъятия из семьи: в школе их готовили к службе в армии РФ, а оккупанты угрожали забрать их от бабушки и передать в российскую приемную семью.

Другая девушка постоянно подвергалась домогательствам со стороны российских солдат, которые врывались в ее дом с обысками и угрожали оружием.

"Сейчас все они в безопасности, со своими родными, на подконтрольной Украине территории. Благодарен команде Save Ukraine за содействие в организации этой спасательной миссии и преданность борьбе за украинских детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.