Украина вернула с оккупированных территорий еще 10 детей

Еще десять украинских детей, проживавших на временно оккупированных территориях, вернули домой. Они вместе со своими родными проживали в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как отмечает Лубинец, сейчас они на подконтрольной Украине территории и "приходят в себя от пережитых ужасов, которые им устраивали оккупационные власти".
"Поражают масштабы принудительной мобилизации - по словам возвращенных, без российского паспорта нельзя сделать никакого действия или получить медицинскую помощь. Дети собственными глазами видели, как россияне совершали безосновательные обыски в их жилищах", - информирует он.
Как рассказал уполномоченный ВР по правам человека, мама одного из мальчиков сообщила, что им пришлось проживать в поврежденном российским снарядом доме.
"Новая власть" заставляла детей ходить в российскую школу и по понедельникам петь гимн страны, которая принесла разруху, страх и беспорядок. К счастью, некоторым удавалось получать онлайн украинское образование, однако родителей запугивали, что в таком случае детей будут отбирать", - рассказал Лубинец.
Он отметил, что семьи приняли решение оставить все, чтобы уберечь жизнь и будущее своих детей.
"Вернувшиеся уже посетил наш Центр защиты прав ребенка. С ними пообщалась компетентная мультифункциональная команда, зафиксировавшая преступления, свидетелями или жертвами которых они были", - подытожил омбудсмен.
В частности, в апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей.
Также недавно Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.
Накануне Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще шестерых детей, трое из них - полусироты.
Несколькими неделями ранее Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще троих детей, одна из них - сирота.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.