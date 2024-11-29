Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей

Как сообщил Ермак, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть восемь украинских детей от 6 до 16 лет с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

"Благодарю команду Офиса, Офиса омбудсмана и Катара, который помог вернуть семерых детей. Еще один ребенок был эвакуирован через гуманитарный коридор", - добавил глава ОП.

Среди возвращенных есть дети, пережившие тяжелые испытания во время оккупации.

Одна девочка с серьезными неврологическими заболеваниями проживала с бабушкой в Крыму и не имела доступа к необходимому медицинскому лечению, что ухудшало ее состояние. Мать девочки находилась за границей и не могла забрать дочь.

Другой 12-летний мальчик после потери матери оказался в детском доме, где его подвергали пропаганде и планировали передать в российскую семью. Несмотря на все трудности, он поддерживал связь с проживающим в Харькове отцом.

"Теперь эти дети вернулись в Украину, где получают необходимую поддержку государства и любовь к своим родным", - отметил Ермак.