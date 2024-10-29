Украина вернула из оккупации еще шестерых детей
Украине удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области еще шестерых детей - двух девочек и четырех мальчиков в возрасте от 8 до 16 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Из пока еще оккупированного левобережья области волонтерам удалось вернуть шестерых детей. Это - две девочки и четверо мальчиков, которым от 8 до 16 лет", - сообщил Прокудин.
Среди возвращенных - одна попечительская семья, которая воспитывает девочку, лишенную родительской опеки. Вместе с ней эвакуировали ее совершеннолетнего брата.
"Благодаря спасательной операции, которую провела организация "Save Ukraine", малыши могут забыть о пережитых ужасах. В частности, о том, как их заставляли посещать так называемые "российские школы", которые имеют больше общего не с образованием, а с вражеской пропагандой", - отметил глава ОВА.
По его словам, с начала года из оккупации удалось эвакуировать 224 ребенка из Херсонской области.
Депортация и возвращение украинских детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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