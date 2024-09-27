Украина вернула из оккупации еще девять детей

"Еще 9 наших детей возвращаются домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Возраст детей - от 13 до 17 лет", - сообщил Ермак.

Среди возвращенных - двое детей, которые были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" в Херсонской области. Заведение было депортировано оккупационными властями в Россию.

По словам руководителя ОП, дети с инвалидностью подвергались множественным перемещениям до того, как оказались на территории ныне оккупированного Скадовска, откуда уже их ждал долгий путь домой.

"Благодаря посредничеству государства Катар дети смогли вернуться к родным на подконтрольные Украине территории и получают всю необходимую помощь для их реабилитации. Каждый ребенок вернулся в свою семью", - отметил Ермак.

Как рассказал Лубинец, возвращены украинцы не только из Херсонской, но и из Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

"Один из парней, который сегодня вернулся на родную землю, потерял папу, который защищал Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей - наконец-то за долгое время обнимут родных, которые преданно несут службу в разных структурах Украины. Некоторые - вернулись к дедушке с бабушкой, ведь именно они могут подарить счастливое детство на родной земле", - отметил омбудсмен.