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Украина вернула из оккупации еще десять детей

Фото: Украина вернула из оккупации еще десять детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть из оккупации десять детей и воссоединить их с семьями. Сейчас они в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебу в Telegram.

"Десять украинских детей, оказавшихся после 24 февраля в оккупации, удалось спасти и вернуть в Украину команде Save Ukraine. Дети после длительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности", - рассказал Кулеба.

Один ребенок, которого удалось вернуть, потерял отца в оккупации. Он вспоминает, что в школах быстро заменили все украинские учебники на российские и запрещали украинскую символику. При этом детей заставляли писать письма российских оккупантам. 

Также удалось вернуть маленькую девочку Лану, которая родилась уже в оккупации. Ее мама еле договорилась с россиянами, чтобы их пустили в роддом.

Напомним, недавно стало известно, что украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев".

Также в Центре нацсопротивления сообщали, что оккупанты разворачивают новые лагеря в Украине, чтобы проводить милитаризацию детей

 

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