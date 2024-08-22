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Украина вернула из оккупации еще 12 детей

Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации еще 12 детей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще шесть семей, среди которых двенадцать детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Отмечается, что эти семьи перед этим находились на захваченных российскими оккупантами территориях в Херсонской области.

Сейчас дети со своими семьями уже находятся в безопасности. В министерстве добавили, что с эвакуированными работают врачи и психологи.

По словам руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, среди них - двое мальчиков и четыре девочки в возрасте от 3 до 12 лет.

Как уточнили представители благотворительной организации Save Ukraine, их вместе с семьями "эвакуировали в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским плана Bring Kids Back UA".

Депортация украинских детей

Напомним, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины захватчики на постоянной основе депортируют украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Добавим, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, РФ незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.

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ДетиМинистерство реинтеграции