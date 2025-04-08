Украина вернула ребенка с оккупированной территории: в ОП раскрыли подробности

Украина спасла девочку, которая более двух лет жила под обстрелами на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака .

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, со временно оккупированной территории удалось спасти четырехлетнюю девочку.

Руководитель Офиса президента отметил, что на начало полномасштабного вторжения, ребенок находился у бабушки. С первых дней войны их город оказался в оккупации. Из-за постоянных обстрелов, перебоев с электро- и водоснабжением, а также постоянной угрозы депортации девочки, детство превратилось в борьбу за выживание.

"Отец, который находился на подконтрольной территории, неоднократно пытался самостоятельно эвакуировать дочь, но безрезультатно. Благодаря помощи Украинской сети за права ребенка, удалось найти безопасный маршрут и организовать спасательную миссию. Сегодня ребенок уже дома со своим отцом", - отметил Ермак.

Он добавил, что команда президента выполняет задание главы государства - вернуть всех детей.