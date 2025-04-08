Украина вернула ребенка с оккупированной территории: в ОП раскрыли подробности
Украина спасла девочку, которая более двух лет жила под обстрелами на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, со временно оккупированной территории удалось спасти четырехлетнюю девочку.
Руководитель Офиса президента отметил, что на начало полномасштабного вторжения, ребенок находился у бабушки. С первых дней войны их город оказался в оккупации. Из-за постоянных обстрелов, перебоев с электро- и водоснабжением, а также постоянной угрозы депортации девочки, детство превратилось в борьбу за выживание.
"Отец, который находился на подконтрольной территории, неоднократно пытался самостоятельно эвакуировать дочь, но безрезультатно. Благодаря помощи Украинской сети за права ребенка, удалось найти безопасный маршрут и организовать спасательную миссию. Сегодня ребенок уже дома со своим отцом", - отметил Ермак.
Он добавил, что команда президента выполняет задание главы государства - вернуть всех детей.
Возвращение депортированных украинских детей
С начала полномасштабной войны Россия депортировала из временно оккупированных районов Украины около 20 тысяч детей. На сегодняшний день домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
В частности, на днях из оккупации в Украину вернуть девять детей, еще двоих - из России.
Также недавно в рамках Bring Kids Back UA с оккупированной территории смогли вернуть еще двух детей.
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