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Украина вернула ребенка с оккупированной территории: в ОП раскрыли подробности

Вторник 08 апреля 2025 07:49
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Украина вернула ребенка с оккупированной территории: в ОП раскрыли подробности Фото: ребенок жил под обстрелами и угрозой депортации (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украина спасла девочку, которая более двух лет жила под обстрелами на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, со временно оккупированной территории удалось спасти четырехлетнюю девочку.

Руководитель Офиса президента отметил, что на начало полномасштабного вторжения, ребенок находился у бабушки. С первых дней войны их город оказался в оккупации. Из-за постоянных обстрелов, перебоев с электро- и водоснабжением, а также постоянной угрозы депортации девочки, детство превратилось в борьбу за выживание.

"Отец, который находился на подконтрольной территории, неоднократно пытался самостоятельно эвакуировать дочь, но безрезультатно. Благодаря помощи Украинской сети за права ребенка, удалось найти безопасный маршрут и организовать спасательную миссию. Сегодня ребенок уже дома со своим отцом", - отметил Ермак.

Он добавил, что команда президента выполняет задание главы государства - вернуть всех детей.

Возвращение депортированных украинских детей

С начала полномасштабной войны Россия депортировала из временно оккупированных районов Украины около 20 тысяч детей. На сегодняшний день домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

В частности, на днях из оккупации в Украину вернуть девять детей, еще двоих - из России.

Также недавно в рамках Bring Kids Back UA с оккупированной территории смогли вернуть еще двух детей.

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