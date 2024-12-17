ua en ru
Вт, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина вернула домой еще пять детей

Украина, Вторник 17 декабря 2024 20:48
UA EN RU
Украина вернула домой еще пять детей Фото: Украина вернула домой еще пять детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пятеро украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации. Самому маленькому из них было всего 6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Дарьи Заривной.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря работе наших партнеров Save Ukraine еще пятеро украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации", - сообщила Заривна.

По ее данным, среди возвращенных детей были брат и сестра, 6 и 10 лет, которые три года не ходили ни в школу, ни в детсад. Из-за проукраинской позиции, родители не отдавали детей в российские заведения пропитанных пропагандой.

"10-летняя Настя жила в селе, которое с самого начала войны было изолировано от внешнего мира - россияне не позволяли завозить любую гуманитарную помощь, даже еду, лекарства и одежду", - пояснила советник.

Зато несовершеннолетних Игоря, 15 лет, и Дениса, 17 лет, россияне заставили пройти военную подготовку и вручить повестки для службы в армии РФ.

"Для ребят возвращение на подконтрольную Украине территорию стало вопросом жизни и смерти. Сегодня все эти дети уже в Украине, где их ждут безопасность, забота и светлое будущее. Однако еще тысячи детей остаются в РФ и на временно оккупированных территориях, и мы не остановимся пока не вернем всех их домой!", - пояснила она.

Возвращение украинских детей из российской оккупации или депортации

Напомним, что Украина ежедневно продолжает прилагать все усилия для возвращения детей, которые оказались на оккупированных территориях или были незаконно депортированы в Россию.

Сейчас этот вопрос является приоритетом для правительства, международных организаций и правозащитников.

Недавно мы писали, что Украине удалось вернуть домой еще двух детей из российской оккупации.

Также в ОП рассказывали о том, какие страны вовлечены в процесс возвращения детей, которые были незаконно депортированы в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дети
NEWS
Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский
Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский
DAILY
Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире