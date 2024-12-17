Украина вернула домой еще пять детей
Пятеро украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации. Самому маленькому из них было всего 6 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Дарьи Заривной.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря работе наших партнеров Save Ukraine еще пятеро украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации", - сообщила Заривна.
По ее данным, среди возвращенных детей были брат и сестра, 6 и 10 лет, которые три года не ходили ни в школу, ни в детсад. Из-за проукраинской позиции, родители не отдавали детей в российские заведения пропитанных пропагандой.
"10-летняя Настя жила в селе, которое с самого начала войны было изолировано от внешнего мира - россияне не позволяли завозить любую гуманитарную помощь, даже еду, лекарства и одежду", - пояснила советник.
Зато несовершеннолетних Игоря, 15 лет, и Дениса, 17 лет, россияне заставили пройти военную подготовку и вручить повестки для службы в армии РФ.
"Для ребят возвращение на подконтрольную Украине территорию стало вопросом жизни и смерти. Сегодня все эти дети уже в Украине, где их ждут безопасность, забота и светлое будущее. Однако еще тысячи детей остаются в РФ и на временно оккупированных территориях, и мы не остановимся пока не вернем всех их домой!", - пояснила она.
Возвращение украинских детей из российской оккупации или депортации
Напомним, что Украина ежедневно продолжает прилагать все усилия для возвращения детей, которые оказались на оккупированных территориях или были незаконно депортированы в Россию.
Сейчас этот вопрос является приоритетом для правительства, международных организаций и правозащитников.
Недавно мы писали, что Украине удалось вернуть домой еще двух детей из российской оккупации.
Также в ОП рассказывали о том, какие страны вовлечены в процесс возвращения детей, которые были незаконно депортированы в РФ.
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