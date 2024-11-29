В ОП рассказали, какие страны больше всего вовлечены в переговоры по возвращению детей из РФ

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"У нас общая цель – сделать работу над поиском, возвращением и реинтеграцией детей более эффективной. Важно также документировать случаи депортации и принудительного перемещения для приближения справедливости. Поэтому мы активно привлекаем к Bring Kids Back UA общественность Украины. Опыт национальных организаций уникален. Мы также работаем с организациями за рубежом, особое внимание – к странам Глобального Юга", – подчеркнула Дарья Заровна.

Она также отметила, что Катар и Ватикан выступают медиаторами в переговорном процессе по возвращению детей.

Кроме того, Хорватия, Эстония, Аргентина, Канада и Украина будут сотрудничать с целью поиска детальной информации о депортированных и перемещенных украинцах в России и на оккупированных ею территориях.

"Важно, чтобы у нас была одна база о депортированных детях, истории их перемещения и их количестве. Россия не предоставляет информации, и поэтому мы должны максимально объединить усилия для давления на нее. Мы понимаем, что у правозащитников также есть информация, дети и их родные могут обращаться в организации напрямую, поэтому нам нужно постоянно осуществлять обмен данными, координировать усилия для поиска и возвращения детей", – сказала Ирина Верещук.

Дарья Герасимчук отметила, что идет работа по продвижению информационной кампании "Похищенные голоса" за рубежом и привлечению стран в Международную коалицию за возвращение украинских детей.

Она также призвала общественные организации приобщаться к распространению историй детей и информации о способах их спасения.

Представители общественного сектора во время встречи поделились обратной связью по взаимодействию с инициативой Президента Украины Bring Kids Back UA и предоставили предложения по проведению совместных информационных кампаний, а также активное привлечение экспертов к реализации проектов, направленных на реинтеграцию и восстановление справедливости для детей.