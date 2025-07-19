RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий: Лубинец рассказал их истории

Фото: В Украину вернули еще 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, операция по возвращению состоялась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

К ее реализации присоединились Офис Омбудсмена и международные партнеры - в частности, Государство Катар, которое выступило посредником.

"Самому маленькому ребенку, которого мы возвращаем, - 10 лет, самому старшему - 17 лет", - отметил Лубинец.

Он также рассказал несколько историй о судьбах детей, которым удалось вернуться.

Одна из них - 13-летняя девочка, мать которой попала в российский плен и была освобождена в апреле 2023 года.

Все это время ребенок находился с бабушкой на временно оккупированной части Донецкой области. Девочка постоянно искала возможность выехать к матери.

 
Фото: В Украину вернули еще 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)

Благодаря длительной работе правозащитников и международных партнеров семью удалось воссоединить - это была их первая встреча с начала большой войны.

Еще один пример - пятеро детей из одной семьи, которых вывезли в РФ после начала боевых действий в их регионе.

Родители были лишены родительских прав, а опекун вывез детей за пределы Украины. В течение длительного времени об их местонахождении ничего не было известно.

Впоследствии дети сами вышли на связь с сестрой, которая осталась в Украине, и выразили желание вернуться. Сейчас вся семья - вместе.

Украина и в дальнейшем работает над возвращением всех незаконно депортированных или перемещенных детей. Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка с ВОТ и РФ.

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

В Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭвакуацияВойна в Украине