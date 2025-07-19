Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий: Лубинец рассказал их истории

По его словам, операция по возвращению состоялась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

К ее реализации присоединились Офис Омбудсмена и международные партнеры - в частности, Государство Катар, которое выступило посредником.

"Самому маленькому ребенку, которого мы возвращаем, - 10 лет, самому старшему - 17 лет", - отметил Лубинец.

Он также рассказал несколько историй о судьбах детей, которым удалось вернуться.

Одна из них - 13-летняя девочка, мать которой попала в российский плен и была освобождена в апреле 2023 года.

Все это время ребенок находился с бабушкой на временно оккупированной части Донецкой области. Девочка постоянно искала возможность выехать к матери.

Фото: В Украину вернули еще 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)

Благодаря длительной работе правозащитников и международных партнеров семью удалось воссоединить - это была их первая встреча с начала большой войны.

Еще один пример - пятеро детей из одной семьи, которых вывезли в РФ после начала боевых действий в их регионе.

Родители были лишены родительских прав, а опекун вывез детей за пределы Украины. В течение длительного времени об их местонахождении ничего не было известно.

Впоследствии дети сами вышли на связь с сестрой, которая осталась в Украине, и выразили желание вернуться. Сейчас вся семья - вместе.

Украина и в дальнейшем работает над возвращением всех незаконно депортированных или перемещенных детей. Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка с ВОТ и РФ.