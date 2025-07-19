Україна повернула 11 дітей з РФ та окупованих територій: Лубінець розповів їх історії

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, яких незаконно вивезли на тимчасово окуповані території або до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За його словами, операція з повернення відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
До її реалізації долучилися Офіс Омбудсмана та міжнародні партнери - зокрема, Держава Катар, яка виступила посередником.
"Найменшій дитині, яку ми повертаємо, - 10 років, найстаршій - 17 років", – зазначив Лубінець.
Він також розповів кілька історій про долі дітей, яким вдалося повернутися.
Одна з них - 13-річна дівчинка, мати якої потрапила в російський полон і була звільнена у квітні 2023 року.
Увесь цей час дитина перебувала з бабусею на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дівчинка постійно шукала можливість виїхати до матері.
Завдяки тривалій роботі правозахисників та міжнародних партнерів родину вдалося возз’єднати - це була їхня перша зустріч від початку великої війни.
Ще один приклад - п’ятеро дітей з однієї родини, яких вивезли до РФ після початку бойових дій у їхньому регіоні.
Батьки були позбавлені батьківських прав, а опікун вивіз дітей за межі України. Протягом тривалого часу про їхнє місцеперебування нічого не було відомо.
Згодом діти самі вийшли на зв’язок із сестрою, яка залишилась в Україні, і висловили бажання повернутися. Зараз вся родина - разом.
Україна і надалі працює над поверненням усіх незаконно депортованих або переміщених дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1453 дитини з ТОТ та РФ.
З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.
Нагадаємо, що СБУ встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.
У Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.
Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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