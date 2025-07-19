Україна повернула 11 дітей з РФ та окупованих територій: Лубінець розповів їх історії

За його словами, операція з повернення відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

До її реалізації долучилися Офіс Омбудсмана та міжнародні партнери - зокрема, Держава Катар, яка виступила посередником.

"Найменшій дитині, яку ми повертаємо, - 10 років, найстаршій - 17 років", – зазначив Лубінець.

Він також розповів кілька історій про долі дітей, яким вдалося повернутися.

Одна з них - 13-річна дівчинка, мати якої потрапила в російський полон і була звільнена у квітні 2023 року.

Увесь цей час дитина перебувала з бабусею на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дівчинка постійно шукала можливість виїхати до матері.

Фото: В Україну повернули ще 11 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)

Завдяки тривалій роботі правозахисників та міжнародних партнерів родину вдалося возз’єднати - це була їхня перша зустріч від початку великої війни.

Ще один приклад - п’ятеро дітей з однієї родини, яких вивезли до РФ після початку бойових дій у їхньому регіоні.

Батьки були позбавлені батьківських прав, а опікун вивіз дітей за межі України. Протягом тривалого часу про їхнє місцеперебування нічого не було відомо.

Згодом діти самі вийшли на зв’язок із сестрою, яка залишилась в Україні, і висловили бажання повернутися. Зараз вся родина - разом.

Україна і надалі працює над поверненням усіх незаконно депортованих або переміщених дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1453 дитини з ТОТ та РФ.