Украина вернет территории, когда РФ ослабнет, важно ускорить этот момент, - Зеленский
Украина вернет оккупированные территории, когда Российская Федерация будет слабой. Нынешняя задача - ускорить этот процесс.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для британского вещателя ITV News.
Зеленский выразил уверенность в возвращении оккупированных РФ территорий дипломатическим путем, когда удастся ослабить государство-агрессора.
Отвечая на вопрос, думает ли он, что когда-то увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский выразил уверенность.
"Да, я уверен в этом... В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, - в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатично", - сказал президент.
При этом он отметил, что люди важнее всего, и заметил, что потери людей - это очень болезненно.
По словам Зеленского, даже страны, которые до войны были полностью на стороне РФ и до сих пор тесно с ней связаны, считают захват Крыма и востока Украины нелегитимными.
"Это очень важный сигнал. Это говорит о том, что какой бы прочный союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не были с некоторыми представителями Латинской Америки - все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств, пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устойчивые отношения - можно строить временное влияние", - сказал он.
Заметим, что ранее в этом же интервью украинский президент подчеркнул, что завершение войны России против Украины в 2025 году возможно. Подробнее о том, как это видит Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что Зеленский уже говорил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным. тогда он отметил, что не против такого развития событий, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.
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