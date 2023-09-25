Украина свергнет власти Польши в обмен на вступление в ЕС. В МИД опровергли информацию

По его словам, в польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондента польского телевидения ТѴР в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине быстрое вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши.

"Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", - заявил представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО и глубоко благодарна полякам, которые проявляют солидарность с украинцами. В качестве примера он привел вручение президентом Украины государственных наград гражданам Польши журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтеру Дамиану Дуде.

"Убеждены в безуспешности усилий вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться на попытки провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", - отметил он.

"Зерновой" спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Украина, со своей стороны, в ответ подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время, как в Киеве, так и в Варшаве выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

В то же время, издание Bloomberg сообщает, что США добиваются от Польши разъяснений о поддержке Украины после "зернового" спора.

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