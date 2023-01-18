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Австралийских военных направят в Британию для тренировки ВСУ

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Канберра, Среда 18 января 2023 00:52
Австралийских военных направят в Британию для тренировки ВСУ Фото: бойцов ВСУ будут тренировать в Британии (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Около 70 австралийских военных в ближайшие дни отправятся в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nine News.

Церемония отправки и присоединение к британской миссии состоится в Дарвине.

Всего в ходе программы предусмотрена подготовка около 20 тысяч украинских солдат.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийские военные инструкторы будут играть жизненно важную роль и помогут Украине выстоять в борьбе против России.

"Боевой дух очень важен, но эта подготовка очень нужна им, чтобы подготовиться к бою", - отметил австралийский министр.

Отмечается, что в рамках подготовки к учебной миссии австралийские военнослужащие ознакомились с автоматом АК-47 - основным боевым оружием украинской армии.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению системой Patriot.

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