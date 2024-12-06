Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой Трампа, - МИД

Вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после победы Трампа на президентских выборах в США окончание войны в Украине стало "близким, как никогда" и подчеркнул, что Венгрия "прилагает все усилия, чтобы цель Трампа стала реальностью".

Комментируя заявление венгерского министра Сийярто, Тихий заявил, что Украина не нуждается в посредниках.

"Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом, и президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел, и руководителя Офиса президента. Поэтому все эти вопросы решаются в прямом американском диалоге и просто нет необходимости обращаться для этого к посредникам", - сказал Тихий.

