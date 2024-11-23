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Зеленский: важные переговоры с Трампом будут возможны после инаугурации

Украина, Суббота 23 ноября 2024 18:44
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Зеленский: важные переговоры с Трампом будут возможны после инаугурации Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Важные переговоры между Украиной и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будут возможны после его инаугурации. Однако точная дата еще не установлена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ и Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, когда будут встречи, у меня нет дать… это зависит от многих вещей - не только от графиков, но и от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встречи, на которых решаются какие-то вопросы, то для этого должны быть соответствующие законодательные возможности, пройдена инаугурация", - отметил Зеленский.

Он отметил, что переговорный процесс на уровне команд продолжается и подчеркнул, что сейчас многие силы пытаются не допустить крепкого союза между Киевом и Вашингтоном.

Украина может закончить войну в следующем году

Президент Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все шансы закончить войну в следующем году, необходимо услышать новые предложения нового президента США о плане завершения войны. Зеленский заметил, что это возможно будет уже в январе.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - сказал он.

Он также добавил, что "не хотел, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план, и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов. Это неправда".

В то же время президент подчеркнул, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.

"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (окончить войну – ИФ-У). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, базирующиеся на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - отметил Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский подчеркнул, что мир должен сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем.

К тому же, новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров.

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