Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой Трампа, - МИД

Украина может самостоятельно коммуницировать с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для этого Киеву не нужны посредники.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции.