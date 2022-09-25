ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Украина не уступит": Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 01:27
"Украина не уступит": Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать Фото: Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина никогда не заставят Украину уступить свои интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия абсолютно недопустимы и безответственны", - отметил дипломат.

Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не уступит собственные интересы и продолжит делать все для освобождения своих территорий.

Кроме этого, глава МИД призвал ядерные государства отреагировать на шантаж РФ и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.

К слову, руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров угрожал оружием массового поражения на пресс-конференции в ООН.

Он говорил о том, что "все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции РФ".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина и подчеркнул, что не очень-то верит в такую возможность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие