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Игнат о ночной атаке: было несколько волн дронов, акцент на Полтавской области

Украина, Среда 01 ноября 2023 09:59
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Игнат о ночной атаке: было несколько волн дронов, акцент на Полтавской области Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 1 ноября выпустила по Украине несколько волн ударных дронов. Приоритетом для оккупантов была Полтавская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарфона.

По его словам, сегодняшняя атака была похожа на предыдущие. Но в этот раз увеличилось количество средств, которые оккупанты направили против украинцев.

"В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов", - объяснил он.

Игнат добавил, что российские подразделения не только пытаются ударить по объектам, но и найти слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Что известно об ударе по Полтавской области

Ночью тревога в Полтавской области длилась более четырех часов. Россияне атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

Противовоздушная оборона этой ночью сбила 18 из 20 дронов-камикадзе, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Сегодня утром в Миргородской общине Полтавской области раздались взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, а военные предупреждены об угрозе ракет.

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