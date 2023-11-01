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В Полтавской области взрывы. Часть Украины охватила тревога

Миргород, Среда 01 ноября 2023 09:11
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В Полтавской области взрывы. Часть Украины охватила тревога Фото: в Полтавской области раздались взрывы 1 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Миргородской общине Полтавской области прогремели утром 1 ноября. В части областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные жители отмечают, что в Миргородской общине раздалась серия взрывов.

Следует отметить, что утром на востоке нашей страны объявили воздушную тревогу. После 8:50 сирены завыли в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности для областей, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:00

В Полтавской области взрывы. Часть Украины охватила тревога

Обстрел Полтавской области

В ночь на 1 ноября российские оккупанты атаковали Полтавскую область. Воздушная тревога в регионе длилась более 4 часов.

Россияне атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

Воздушные силы подчеркнули, что россияне ночью запустили 20 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59.

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Миргород вибухи Полтавская область Война в Украине воздушная тревога
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