Украина усилит защиту детей, оказавшихся на оккупированных территориях или депортированных в РФ

Украина усилит защиту и контроль за детьми, которые оказались на оккупированных территориях или были депортированы в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Как отметили в ведомстве, органы опеки не могут обеспечить надлежащего контроля над условиями проживания и воспитания детей на оккупированных территориях. Также невозможно проследить их возможное последующее перемещение.

Власти Украины потеряли связь со многими семьями, на воспитании которых находятся дети, потеряна связь и судьба детей неизвестна.

Поэтому Кабмин недавно утвердил изменения в полномочиях руководителей районных госадминистраций, а также исполнительных органов местных советов.

Теперь они будут подавать в Нацполицию заявления о розыске детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые принудительно перемещены на территорию государства-агрессора или остались на оккупированных территориях или с которыми отсутствует связь.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула домой 12-летнего мальчика, которого захватчики после около 18 месяцев жизни в оккупации увезли в Россию.

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