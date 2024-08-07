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"Украина не нарушает нашу политику". В Госдепе США высказались о боях в Курской области

Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не предупреждала США об операции в Курской области. При этом политика Вашингтона не была нарушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера.

Он рассказал, что США контактируют с Украиной насчет событий в Курской области. 

Также журналисты поинтересовались у него, предупреждал ли Киев о своих намерениях. 

"Нет, но это не редкость, когда украинцы не сообщают нам о своей точной тактике до ее реализации и осуществления", - ответил Миллер. 

Он добавил, что США предоставляют Украине вооружение и дают советы, "но когда дело доходит до ежедневной тактики и ежедневных ударов" иногда связи нет, "и это уместно". 

Затем у Миллера спросили, может ли Украина использовать американское вооружение в Курской области. 

"Ничего в нашей политике не изменилось, и с теми действиями, которые они предпринимают сегодня, они не нарушают нашу политику", - подчеркнул спикер Госдепа. 

Что предшествовало

Напомним, в Курской области второй день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы. Такая информация уже прозвучала в РФ на официальном уровне.

В свою очередь Украина пока не предоставила никаких комментариев насчет таких событий.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что американские чиновники свяжутся с украинскими, чтобы "лучше понять", что происходит в Курской области.

Более детально о ситуации в российском регионе, который граничит с Украиной, - в материале РБК-Украина.

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