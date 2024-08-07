"Украина не нарушает нашу политику". В Госдепе США высказались о боях в Курской области

Он рассказал, что США контактируют с Украиной насчет событий в Курской области.

Также журналисты поинтересовались у него, предупреждал ли Киев о своих намерениях.

"Нет, но это не редкость, когда украинцы не сообщают нам о своей точной тактике до ее реализации и осуществления", - ответил Миллер.

Он добавил, что США предоставляют Украине вооружение и дают советы, "но когда дело доходит до ежедневной тактики и ежедневных ударов" иногда связи нет, "и это уместно".

Затем у Миллера спросили, может ли Украина использовать американское вооружение в Курской области.

"Ничего в нашей политике не изменилось, и с теми действиями, которые они предпринимают сегодня, они не нарушают нашу политику", - подчеркнул спикер Госдепа.