"Україна не порушує нашої політики". У Держдепі США висловилися про бої в Курській області

Він розповів, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області.

Також журналісти поцікавилися у нього, чи попереджав Київ про свої наміри.

"Ні, але це не рідкість, коли українці не повідомляють нам про свою точну тактику до її реалізації та здійснення", - відповів Міллер.

Він додав, що США надають Україні озброєння і дають поради, "але коли справа доходить до щоденної тактики та щоденних ударів" іноді зв'язку немає, "і це доречно".

Після цього у Міллера запитали, чи може Україна використовувати американське озброєння в Курській області.

"Нічого в нашій політиці не змінилося, і з тими діями, які вони здійснюють сьогодні, вони не порушують нашу політику", - наголосив спікер Держдепу.