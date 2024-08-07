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"Україна не порушує нашої політики". У Держдепі США висловилися про бої в Курській області

Фото: Метью Міллер, cпікер Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не попереджала США про операцію у Курській області. При цьому політику Вашингтона не було порушено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Держдепу США Метью Міллера.

Він розповів, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області.

Також журналісти поцікавилися у нього, чи попереджав Київ про свої наміри.

"Ні, але це не рідкість, коли українці не повідомляють нам про свою точну тактику до її реалізації та здійснення", - відповів Міллер.

Він додав, що США надають Україні озброєння і дають поради, "але коли справа доходить до щоденної тактики та щоденних ударів" іноді зв'язку немає, "і це доречно".

Після цього у Міллера запитали, чи може Україна використовувати американське озброєння в Курській області.

"Нічого в нашій політиці не змінилося, і з тими діями, які вони здійснюють сьогодні, вони не порушують нашу політику", - наголосив спікер Держдепу.

Що передувало

Нагадаємо, у Курській області другий день тривають бої. Росіяни звинувачують українських військових у "прориві" кордону. Така інформація вже прозвучала у РФ на офіційному рівні.

У свою чергу Україна поки що не надала жодних коментарів щодо таких подій.

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що американські чиновники зв'яжуться з українськими, щоб "краще зрозуміти", що відбувається у Курській області.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні, що межує з Україною, - у матеріалі РБК-Україна.

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