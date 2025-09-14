Украина поражением от Бельгии стартовала на чемпионате мира по волейболу

Чемпионат мира по волейболу-2025, групповой раунд, 1-й тур

Бельгия - Украина - 3:0 (25:16, 25:17, 25:22)

Как прошла игра

В начале матча команды несколько раз менялись лидерством, однако в дальнейшем инициативу перехватила Бельгия. Украинцам не удалось сравнять счет, наоборот - отставание только росло. Первую партию "сине-желтые" проиграли с разницей в девять очков - 16:25.

Второй сет украинцы открыли выигранным розыгрышем, но это стало единственным преимуществом в партии. В дальнейшем соперник контролировал игру и завершил игровой отрезок в свою пользу - 25:17.

В третьей партии сборная Украины сначала держалась на расстоянии минимального отставания, однако впоследствии пропустила рывок бельгийцев в три очка. Подопечные Рауля Лосано смогли восстановить равновесие, но все же соперник снова вышел вперед и, несмотря на потерянный матчбол, довел дело до победы.

Что дальше

Это поражение существенно снизило шансы "сине-желтых" на выход из группы, ведь среди наших соперников также - действующие чемпионы мира, итальянцы.

Матч с Италией наша команда сыграет в последнем туре, 18 сентября. А перед этим встретится с Алжиром. Поединок состоится во вторник, 16 сентября. Начало - в 09:00 по Киеву.

Сегодня же в 1-м туре нашей группы F состоится игра Италия - Алжир. Она стартует в 16:30 по киевскому времени.