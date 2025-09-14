Украина поражением от Бельгии стартовала на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины с поражения начала выступление в финальной части чемпионата мира по волейболу-2025, который проходит на Филиппинах. В стартовом поединке "сине-желтые" уступили Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Чемпионат мира по волейболу-2025, групповой раунд, 1-й тур
Бельгия - Украина - 3:0 (25:16, 25:17, 25:22)
В начале матча команды несколько раз менялись лидерством, однако в дальнейшем инициативу перехватила Бельгия. Украинцам не удалось сравнять счет, наоборот - отставание только росло. Первую партию "сине-желтые" проиграли с разницей в девять очков - 16:25.
Второй сет украинцы открыли выигранным розыгрышем, но это стало единственным преимуществом в партии. В дальнейшем соперник контролировал игру и завершил игровой отрезок в свою пользу - 25:17.
В третьей партии сборная Украины сначала держалась на расстоянии минимального отставания, однако впоследствии пропустила рывок бельгийцев в три очка. Подопечные Рауля Лосано смогли восстановить равновесие, но все же соперник снова вышел вперед и, несмотря на потерянный матчбол, довел дело до победы.
Это поражение существенно снизило шансы "сине-желтых" на выход из группы, ведь среди наших соперников также - действующие чемпионы мира, итальянцы.
Матч с Италией наша команда сыграет в последнем туре, 18 сентября. А перед этим встретится с Алжиром. Поединок состоится во вторник, 16 сентября. Начало - в 09:00 по Киеву.
Сегодня же в 1-м туре нашей группы F состоится игра Италия - Алжир. Она стартует в 16:30 по киевскому времени.
Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.
Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.