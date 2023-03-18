Украина попросила Болгарию передать ей истребители МиГ-29

Он заявил, что это позволит усилить ВВС Украины. С момента первого запроса оружия Украина в апреле прошлого года Болгария неоднократно заявляла, что не может предоставить свои самолеты, летный ресурс которых идет из-за отсутствия запасных частей.

"Ежедневно мы убиваем от 900 до 1000 российских солдат. Им нет дела до жизней своих солдат. Они используют их как пушечное мясо. Конечно, это война, и у нас тоже есть потери, но они значительно меньше. И это наша тактика - мы максимизируем потери противника при минимизации своих", - сказал советник министра.

Из-за непрерывных обстрелов Украине необходимо усилить свою ПВО. Украина благодарит Польшу и Словакию, решивших на данном этапе отправить 15 самолетов МиГ-29 с запчастями.

"Эти самолеты, безусловно, будут эффективно использоваться нашими ВВС. Они улучшат возможности наших ВВС, и мы призываем все другие страны, в том числе Болгарию, также рассмотреть возможность усиления ВВС Украины путем отправки нам того самолета, который у вас есть", - сказал Сак. .

Известно, что в Болгарии есть минимум 12 истребителей МиГ-29.