Украина заметила специфическую активность на участках границы с Беларусью, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. Он подчеркнул, что государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента в соцсетях.
"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси - со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать", - сказал президент.
Зеленский добавил, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет. Он подчеркнул, что это должен понимать каждый, "кого пытаются втягивать в любую агрессивную активность против Украины".
Тем временем на ситуацию отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он предполагает, что со стороны белорусов максимум что может быть - это мелкие провокации.
"Относительно Беларуси - все их действия в приграничье фиксируются, по состоянию на сейчас, с той стороны возможны разве мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне. Не более", - написал он в Telegram.
Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.
Он сообщил, что, по данным разведки, Минск уже строит дороги к украинской территории и обустраивает артиллерийские позиции.
Еще чуть позже Зеленский сказал, что у россиян "очень много больных и фантастических идей", и Украина не хочет, чтобы Беларусь была в них втянута.