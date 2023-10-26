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Украина улучшила позиции в рейтинге сборных ФИФА: значительные изменения в топ-10

Киев, Четверг 26 октября 2023 13:14
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Украина улучшила позиции в рейтинге сборных ФИФА: значительные изменения в топ-10 Фото: "Сине-желтые" выиграли два матча из двух в октябре (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола опубликовала обновленную классификацию национальных команд мира. Сборная Украины продемонстрировала прогресс в первой тридцатке сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Сине-желтые" поднялись на 22-е место в планетарном рейтинге. С момента предварительного обновления классификации подопечные Сергея Реброва одолели две ступени вверх.

В октябре сборная Украины сыграла два поединка в квалификации к Евро-2024. Сначала национальная команда обыграла сборную Северной Македонии (2:0), а затем одержала волевую победу над Мальтой (3:1). Этот двойной успех позволил продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы.

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира опережают французов, бразильцев, англичан и бельгийцев. Тем временем сборная Португалии поднялась на 6-е место с восьмого, а Хорватия упала на десятую строчку с шестой.

Недавно УАФ выбрал домашний стадион для молодежной сборной Украины. Сразу два матча отбора к Евро-2025 среди 21-летних "сине-желтые" сыграют на Пиренеях. Временным домом команды Унаи Мельгосы будет стадион "Нуэва-Кондомина" в Мурсии.

Украина улучшила позиции в рейтинге сборных ФИФА: значительные изменения в топ-10

К слову, накануне "Шахтер" потерпел поражение от "Барселоны" в дебюте Пушича.

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