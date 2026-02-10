Украина улучшила позиции в Индексе восприятия коррупции: какое место занимает в мире
В прошлом году Украина улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции на один балл и теперь занимает 104-е место в рейтинге из 182 стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Согласно обнародованным данным, Украина сейчас имеет 36 баллов в ИВК. На прогресс Украины повлияли три фактора:
- сохранение независимости антикоррупционных органов;
- реализация Государственной антикоррупционной программы до 2025 года;
- разработка новой стратегии борьбы с коррупцией на предстоящие пять лет.
Кроме того, обличители коррупции получили первые вознаграждения по решениям судов, начал работу институт лоббирования и состоялась реформа управления арестованными активами. В это время происходили многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост количества приговоров топ-чиновникам.
Украина с 2013 года прогрессировала на +11 баллов, поднявшись со 144-го места в рейтинге (+40 позиций). При этом большинство государств в мире ухудшают или по крайней мере не повышают свои баллы в ИВК.
Улучшение показателей во время войны
Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает антикоррупционные показатели в условиях полномасштабной войны. С начала российского вторжения страна добавила в Индексе 4 балла по сравнению с 2021 годом.
Индекс ИВК по шкале от 0 до 100 баллов. Где 0 - это тотальная коррупция, которая фактически заменяет государственные институты, а 100 - ее полное отсутствие в жизни страны.
Напомним, ГБР разоблачило коррупционную схему при поставках продуктов для ВСУ на Днепропетровщине. Военным поставляли гнилые овощи и фрукты, за что получали миллионные "откаты".
Отметим, в одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.
Кроме того, ГБР задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении, который разворовывал средства, предназначенные для выплат военным.