КНДР направила дополнительные войска на помощь России, - разведка Южной Кореи

Северная Корея, по всей видимости, направила дополнительные войска для поддержки войны России против Украины. Численность недавно переброшенных войск еще оценивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

"После почти месячного затишья северокорейские войска, начиная с первой недели февраля, были вновь размещены в прифронтовом районе Курска", - говорится в пресс-релизе Национальной разведывательной службы (NIS).

Согласно сообщению, "были развернуты дополнительные войска, но их численность пока изучается".

Оценка последовала за сообщениями СМИ Южной Кореи о том, что в период с января по февраль в ходе второго раунда переброски войск в Курскую область было направлено от 1000 до 3000 северокорейских военнослужащих на российских грузовых судах и военных самолетах.

После публикации сообщения южнокорейские военные представители заявили, что были обнаружены признаки того, что Северная Корея в этом году направит в Россию более 1000 дополнительных военнослужащих.

Предполагается, что в прошлом году Северная Корея направила около 11 000 военнослужащих в прифронтовую зону России под Курском.

Ранее NIS подсчитала, что северокорейские войска, дислоцированные на России, не принимали участия в боевых действиях в Курской области с середины января, вероятно, из-за больших потерь среди них. По оценкам агентства, погибло около 300 человек, еще около 2700 получили ранения.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын стал ключевым союзником Владимира Путина в его войне против Украины, помогая боеприпасами и солдатами, одновременно вызывая обеспокоенность относительно способности Северной Кореи укреплять свою армию и поддерживать свой режим при поддержке России.