Украина разделяет взгляды Трампа по установлению мира, - Уолтц

"Украинская делегация сегодня дала четко понять одно: они разделяют взгляды президента Трампа относительно мира, настроенность прекратить боевые действия, прекратить трагическую мясорубку людей и национального богатства в Украине", - отметил Уолтц после встречи с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

По его словам, помимо предложения о полном прекращении огня на 30 дней, в ходе встречи обсуждались детали того, как должна закончиться война, а также какие гарантии безопасности должна получить Украина для долговременной безопасности и процветания.

Также по словам Уолтца, "челночная дипломатия", которую начал Трамп, будет продолжаться.

Кроме того, он анонсировал свою встречу с российским коллегой. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министрами иностранных дел "Большой семерки" в следующие пару дней.