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Україна поділяє погляди Трампа щодо встановлення миру, - Волц

Фото: Майк Волц, радник президента США з нацбезпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і президент США Дональд Трамп мають спільні погляди в питанні завершення війни з Росією. Українські чиновники зробили конкретні кроки до перемир'я.

Як передає РБК-Україна, про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив під час спілкування з журналістами.

"Українська делегація сьогодні дала чітко зрозуміти одне: вони поділяють погляди президента Трампа щодо миру, налаштованість припинити бойові дії, припинити трагічну м'ясорубку людей і національного багатства в Україні", - зазначив Волц після зустрічі з українськими чиновниками в Саудівській Аравії.

За його словами, крім пропозиції про повне припинення вогню на 30 днів, під час зустрічі обговорювали деталі того, як має закінчитися війна, а також які гарантії безпеки має отримати Україна для довготривалої безпеки і процвітання.

Також за словами Волца, "човникова дипломатія", яку започаткував Трамп, триватиме.

Крім того, він анонсував свою зустріч з російським колегою. Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з міністрами закордонних справ "Великої сімки" в наступні кілька днів.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, українська та американська делегації сьогодні провели зустріч у Джидді (Саудівській Аравії).

Одним із важливих підсумків зустрічі стало рішення США відновити надання військової допомоги Україні. При цьому обмін розвідданими між країнами також буде відновлено.

Детально про результати переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні