Україна поділяє погляди Трампа щодо встановлення миру, - Волц

"Українська делегація сьогодні дала чітко зрозуміти одне: вони поділяють погляди президента Трампа щодо миру, налаштованість припинити бойові дії, припинити трагічну м'ясорубку людей і національного багатства в Україні", - зазначив Волц після зустрічі з українськими чиновниками в Саудівській Аравії.

За його словами, крім пропозиції про повне припинення вогню на 30 днів, під час зустрічі обговорювали деталі того, як має закінчитися війна, а також які гарантії безпеки має отримати Україна для довготривалої безпеки і процвітання.

Також за словами Волца, "човникова дипломатія", яку започаткував Трамп, триватиме.

Крім того, він анонсував свою зустріч з російським колегою. Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з міністрами закордонних справ "Великої сімки" в наступні кілька днів.