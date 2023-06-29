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Украина подаст в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие пассажирского самолета МАУ

Фото: сбыт пассажирского самолета МАУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина и другие участники международной координационной группы подадут иск в Международный суд ООН против Ирана. Иск будет касаться сбитого в 2020 году самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752", - написал Николенко.

В заявлении говорится, что члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, представляющим Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство и Иран не пришли к согласию по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

В связи с этим Координационная группа планирует продолжать коллективные усилия и обеспечить привлечение Ирана к ответственности за сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Катастрофа с самолетом МАУ

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Как сообщалось, 16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752.

Детальнее о расследовании катастрофы и как пытаются наказать Иран - в материале РБК-Украина.

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