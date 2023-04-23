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Украина начинает строительство системы защиты критической инфраструктуры

Фото: Украина начинает строить систему защиты критической инфраструктуры (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина начинает строить систему защиты критической инфраструктуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и действующими требованиями европейского законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи Украины.

Украина плодотворно сотрудничает с Американским агентством по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры CISA. Эта организация имеет ведущий опыт по защите объектов критической инфраструктуры. Госспецсвязи и CISA заключили меморандум о сотрудничестве, уже были проведены учения в соответствии с методикой CISA.

Госспецсвязь, как уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры Украины, сейчас нарабатывает необходимую нормативно правовую базу. В Украине созданы секторальные перечни объектов критической инфраструктуры. В скором времени должно быть принято постановление об утверждении порядка ведения реестра критической инфраструктуры. Появление реестра станет важным шагом в координации защиты инфраструктуры.

Ответственные за защиту объектов критической инфраструктуры – непосредственно ее операторы. Функциональные органы принимают участие в реагировании на кризисные ситуации, связанные с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры. Например, ВСУ – от ракетных обстрелов, СБУ – против диверсий, Госспецсвязи – против кибератак.

Ранее мы сообщали, что российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Оккупантам не удается окружить город.

Напомним, в Славянске Донецкой области, 22 апреля прозвучала серия взрывов. Воздушная тревога в регионе была объявлена после взрывов.

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