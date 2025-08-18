RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Украина запустила производство крылатых ракет "Фламинго": каковы ее характеристики

Иллюстративное фото: Украина разрабатывает собственную крылатую ракету дальнего радиуса действия (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.

Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.

В частности дальность в 3000 км - это фактически вдвое больше чем у современной версии американской Tomahawk Block V с дальностью полета более 1600 км.

Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.

Ее уже публично демонстрировали и объявляли ее тактико-технические характеристики. Модель этой ракеты еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Публичные характеристики FP-5, или "Фламинго"

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

По мнению специалистов, учитывая обнародованные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обоих - большие ракеты с фиксированным прямым крылом и размещением двигателя над фюзеляжем, - никакой альтернативы в мире обнародованной новинки не существует.

Анализируя характеристики ракеты FP-5, прежде всего привлекает внимание масса ее боевой части - одна тонна. Указанная ракета имеет вдвое большую мощность, чем американский Tomahawk, боевая часть которой весит 450 кг.

Еще одно существенное преимущество - по данным Milanion Group, предприятие способно выпускать более 50 FP-5 в месяц. Это стало возможным благодаря упрощению конструкции: ракета не запускается из транспортно-пускового контейнера и не имеет складного крыла.

В то же время, такое решение привело к увеличению времени предстартовой подготовки - от 20 до 40 минут. Однако учитывая боевой потенциал FP-5, такой компромисс оправдан.

Также компания заявила, что ракету оснастили системой спутниковой навигации, устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы, а также инерциальной системой наведения.

Дроновая аналог

В Defence Express предполагают, что разработчики ракеты FP-5, вероятно, причастны и к созданию высокоточного дрона FP-1. Этот беспилотник уже подтвердил свою эффективность и точность.

В частности, отметило издание, именно этими дронами недавно был уничтожен командный пункт 132-й мотострелковой бригады ВС РФ в Енакиево и поражен оборонный завод в Арзамасе.

Издание отметило, что Milanion Group имеет штаб-квартиру в ОАЭ. В 2021 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с одной довольно мощной украинской оборонной компанией.

Производитель вооружений также имеет подразделения и в других странах. В частности, в Великобритании действует Milanion NTGS.

Напомним, весной этого года президент Владимир Зеленский распорядился максимально ускорить создание баллистических ракет. В Офисе президента анонсировали создание ракеты с радиусом действия до 700 километров.

Подробнее о дальности полета украинской баллистики, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРакеты