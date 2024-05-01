Украина начала разработку модели Системы интегрированной обороны: 5 главных направлений

В Министерстве обороны Украины состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической состоятельности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

По данным министерства, в рамках разработки модели предполагается наработка ряда предложений по изменению законодательства, а также создание соответствующих политик для развития интегрированной экосистемы обороны, которая усилит военную и институциональную мощь государства.

"Разрабатывая модель мы действуем системно и интегрированно - все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые нужно проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Главные направления

Рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям:

Военная политика, институциональность и международное сотрудничество;

Военно-техническая политика;

Политика управления человеческим капиталом;

Политика управления оборонными ресурсами;

Национальное сопротивление.

Министерство заявило, что в рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений.

Результаты работы группы будут представлены до конца текущего года.