Украина начала переговоры по продлению зернового соглашения, - Reuters

"Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по расширению Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки", - сообщил высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Источник также рассказал Reuters, что Украина не вела переговоры с Россией, которая заблокировала украинские черноморские порты после своего вторжения в прошлом году и добавил - Киев понимает, что его партнеры общаются с Москвой.

действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны начать переговоры о продлении соглашения еще как минимум на один год.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров уже выдвинул требования для продления соглашения. Он заявил, что РФ хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам. Впоследствии в Москве начали выдвигать более простые требования и захотели "выполнение обязательств на равноправной основе".

В свою очередь Турция, которая является одной из сторон соглашения, заявила, что Анкара продолжает работу над тем, чтобы срок зернового соглашения был продлен.

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