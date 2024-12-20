Украина начала получать деньги за счет замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Украина начала получать первые средства от замороженных российских активов. Исполнительный совет Всемирного банка одобрил выделение 2 миллиардов долларов через механизм поддержки политики развития (DPL).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что сегодня, 20 декабря, соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.
Речь идет о:
"Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.
Замороженные российские активы - это финансовые и материальные ресурсы, которые были заблокированы в результате международных санкций, наложенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
По разным оценкам, общая сумма замороженных активов России превышает $300 млрд. Эти средства включают резервы Центрального банка России, размещенные в иностранных банках, а также активы российских государственных компаний и частных лиц, приближенных к Кремлю.
Значительная часть замороженных активов принадлежит олигархам и бизнесменам, связанным с российскими властями. Это недвижимость, яхты, самолеты, банковские счета и другие ценности.
Добавим, что комиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис завил о том, что Евросоюз должен рассмотреть возможность конфискации активов российского центрального банка для выплаты компенсаций Украине.
Также мы сообщали о том, что замороженные российские активы и фонды ЕС могут объединить. Как это поможет восстановлению Украины - читайте в материале РБК-Украина.
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