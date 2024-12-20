Украина начала получать деньги за счет замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Отмечается, что сегодня, 20 декабря, соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.

Речь идет о:

Безвозвратном гранте в размере 1 миллиарда долларов , предоставленный из специального фонда Всемирного банка (FIF) благодаря взносу США в рамках инициативы G7.

, предоставленный из специального фонда Всемирного банка (FIF) благодаря взносу США в рамках инициативы G7. Займе в 1,05 миллиарда долларов, обеспеченный гарантиями от правительств Японии и Великобритании.

"Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.

Замороженные российские активы

Замороженные российские активы - это финансовые и материальные ресурсы, которые были заблокированы в результате международных санкций, наложенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По разным оценкам, общая сумма замороженных активов России превышает $300 млрд. Эти средства включают резервы Центрального банка России, размещенные в иностранных банках, а также активы российских государственных компаний и частных лиц, приближенных к Кремлю.

Значительная часть замороженных активов принадлежит олигархам и бизнесменам, связанным с российскими властями. Это недвижимость, яхты, самолеты, банковские счета и другие ценности.

Добавим, что комиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис завил о том, что Евросоюз должен рассмотреть возможность конфискации активов российского центрального банка для выплаты компенсаций Украине.