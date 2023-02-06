Украина начала импортировать газ через Молдову

Украинские трейдеры начали использовать виртуальный реверс на границе с Молдовой - транспортируют газ из стран Европы с последующей закачкой его в украинские подземные хранилища газа (ПХГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС Украины (ОГТС).

Как сообщает пресс-служба ОГТС, в начале года правительство Молдовы приняло решение о необходимых изменениях в законодательство, которые открыли возможность всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точках соединения с Украиной. Этот шаг разблокировал импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут.

"Суть виртуального реверса заключается в оптимизации транспортной работы операторов ГТС, в частности при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях. В таком случае операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом - газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul)", - объясняет ОГТС.

Пресс-служба Оператора отмечает, что тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет. Сегодня это один из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского газового рынка, который имеет, помимо прочего, очевидные преимущества: экономия топливного газа и уменьшение выбросов CO2 при сжигании ресурса.

"В прошлом году страны Европы даже на фоне войны убедились в важности украинских газовых хранилищ и надежности Украины как партнера. Газовая инфраструктура Украины сыграла роль буфера между сезонными пиками спроса и предложения, а также обеспечила необходимую гибкость энергосистемы стран Европы при использовании возобновляемой энергии. Оператор ГТС Украины совместно с "Укртрансгазом" продолжают предоставлять трейдерам услуги short haul и "таможенный склад". Мы предлагаем нашим партнерам кооперацию, которая укрепит энергетический рынок Европы и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины", - подчеркнул и.о. гендиректора ОГТС Павел Станчак.

Отмечается, что сегодня Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, ключевая предпосылка - наличие ресурса в системе.