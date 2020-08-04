У Білорусі закликали розслідувати дії влади під час пандемії

Фото: Андрій Дмітрієв (facebook.com/DmitrievAndrei)

Кандидат вимагає створити спеціальну парламентську комісію

Кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмітрієв закликав розслідувати дії влади під час пандемії. Він вважає, що потрібно створити спеціальну парламентську комісію.

Кандидат зробив відповідну заяву.

За його словами, білоруси повинні знати імена кожного, хто приймав рішення.

"Хто затикав рота лікарям. Хто не давав давати нормальні цифри. Імена кожного, хто замість того, щоб розповідати нам, як себе захистити, виділяти гроші, щоб ми могли себе захистити у важкий економічний період, заважав нам і брехав", - заявив він.

Нагадаємо, білоруський резидент висловлювався проти загальнонаціонального карантину в країні і називав носіння масок у школах дурістю.

У березні, коли в Білорусі було всього 153 заражених, Лукашенко називав це піком захворюваності. До речі, через три місяці в Білорусі було 62 тисяч хворих COVID-19.

Лукашенко також запам'ятався обіцянкою не допустити жодної смерті в країні від коронавірусу.