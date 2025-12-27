Украина планирует запустить собственное производство 105-мм артиллерийских снарядов

Несмотря на то что артиллерия калибра 105 мм количественно уступает более распространенным системам 155 мм, украинская оборонная промышленность рассматривает этот сегмент как перспективный.

Речь идет о создании собственной линейки боеприпасов, способной закрыть часть потребностей армии и снизить зависимость от внешних поставок.

Производство 105-мм боеприпасов

Компания "Українська бронетехніка", входящая в NAUDI, планирует в 2026 году начать выпуск артиллерийских боеприпасов M1 калибра 105 мм.

Заявляется, что существующие технические возможности позволяют выйти на объем до 100 тысяч выстрелов в год.

При этом подчеркивается, что такие показатели возможны исключительно при наличии государственного заказа и предварительного финансирования.

Планы по калибру 155 мм

Параллельно озвучены ориентиры по выпуску боеприпасов калибра 155 мм. Речь идет примерно о 240 тысячах снарядов M107 и около 60 тысячах дальнобойных ERFB-BT (Extended Range Full Bore - Boat Tail).

Ключевым вопросом остается способность государства обеспечить финансирование таких программ.

Лицензии и технологии

"Українська бронетехніка" работает по лицензии Czechoslovak Group (CSG), которая располагает собственным производством порохов.

Партнер также предоставляет полную техническую документацию, стандарты контроля качества и готовые технологические решения, что упрощает развертывание производства в Украине.

Ниша 105-мм артиллерии

В Defense Express отмечают, что, несмотря на ограниченные поставки 105-мм артиллерии в Украину, этот калибр сохраняет свою нишу благодаря мобильности, удобству маскировки и испытаниям отечественных артсистем.

Снаряд M1 представляет собой 105-мм осколочно-фугасный боеприпас с дальностью стрельбы до 11,5 км и массой около 18,15 кг.