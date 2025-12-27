Украина планирует запустить собственное производство 105-мм артиллерийских снарядов

В Украине готовятся запустить производство артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм, которое может существенно расширить возможности обеспечения Сил обороны при наличии государственного заказа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.
Несмотря на то что артиллерия калибра 105 мм количественно уступает более распространенным системам 155 мм, украинская оборонная промышленность рассматривает этот сегмент как перспективный.
Речь идет о создании собственной линейки боеприпасов, способной закрыть часть потребностей армии и снизить зависимость от внешних поставок.
Компания "Українська бронетехніка", входящая в NAUDI, планирует в 2026 году начать выпуск артиллерийских боеприпасов M1 калибра 105 мм.
Заявляется, что существующие технические возможности позволяют выйти на объем до 100 тысяч выстрелов в год.
При этом подчеркивается, что такие показатели возможны исключительно при наличии государственного заказа и предварительного финансирования.
Параллельно озвучены ориентиры по выпуску боеприпасов калибра 155 мм. Речь идет примерно о 240 тысячах снарядов M107 и около 60 тысячах дальнобойных ERFB-BT (Extended Range Full Bore - Boat Tail).
Ключевым вопросом остается способность государства обеспечить финансирование таких программ.
"Українська бронетехніка" работает по лицензии Czechoslovak Group (CSG), которая располагает собственным производством порохов.
Партнер также предоставляет полную техническую документацию, стандарты контроля качества и готовые технологические решения, что упрощает развертывание производства в Украине.
В Defense Express отмечают, что, несмотря на ограниченные поставки 105-мм артиллерии в Украину, этот калибр сохраняет свою нишу благодаря мобильности, удобству маскировки и испытаниям отечественных артсистем.
Снаряд M1 представляет собой 105-мм осколочно-фугасный боеприпас с дальностью стрельбы до 11,5 км и массой около 18,15 кг.
Напоминаем, что Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена в разы сократить объемы производства беспилотников, если весной не получит финансовую поддержку от Европейского Союза, пояснив, что соответствующий транш в случае мира планировалось направить на восстановление страны, а при продолжении войны — на приоритетные нужды, прежде всего на выпуск дронов.
Отметим, что Украина до конца 2025 года получит вооружение со складов США на сумму около 5 млрд долларов в рамках программы PURL, которая предусматривает передачу техники и вооружений из американских резервов.