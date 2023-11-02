Наступление должно было быть более быстрым. Залужный допускает, что война зашла в тупик

Контрнаступление Украины должно было быть более быстрым и уложиться в четыре месяца. Но война, вероятно, зашла в тупик, когда ВСУ столкнулись с проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist.

По его словам, украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи российской обороны.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], то четыре месяца должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно", - сказал Залужный.

Главнокомандующий украинской армией наблюдал, как его войска и техника застряли на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а предоставленную Западом технику расстреливала российская артиллерия и беспилотники.

Как отмечает издание, такая же история разворачивалась на главном направлении наступления на юге, где вновь бригады с малым опытом, несмотря на оснащение современной западной техникой, сразу же столкнулись с проблемами.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, и перевел солдат в некоторых бригадах", - рассказал Залужный.

Когда эти изменения не повлияли на ситуацию, Залужный сказал своему штабу найти книгу, которую он видел когда-то, будучи студентом военной академии в Украине. Речь идет о книге "Прорыв укрепленных линий обороны", опубликованной в 1941 году советским генерал-майором Смирновым, который анализировал битвы Первой мировой войны.

"И не пройдя даже половины ее, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что как и тогда уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов", - добавил генерал.

Контрнаступление Украины

Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска. Удалось освободить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин стали минные поля и линии обороны россиян.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

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