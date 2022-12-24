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Украина после войны будет зацементирована во всех структурах Запада, - Кулеба

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Киев, Суббота 24 декабря 2022 01:28
Украина после войны будет зацементирована во всех структурах Запада, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина станет участником всех политических структур и структур безопасности Запада.

Об этом говорилось на Конференции послов Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"По итогам войны Украина будет зацементирована во всех политических структурах и структурах безопасности Запада. Какими бы они ни были, нынешние или будущие. Именно как часть Запада и руководствуясь неделимостью своих интересов в мире, мы будем активно развивать взаимовыгодные и глубокие отношения со странами Азии, Близкого Востока, Африки, Океании и Латинской Америки", - сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия в этих регионах ни в коем случае не будет второстепенной, поскольку Украине везде в мире нужна "исключительно первоклассная дипломатия".

Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон оскандалился заявлением о членстве Украины в НАТО.

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