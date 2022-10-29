Украина подтвердила освобождение из российского плена более 50 защитников

В субботу, 29 октября, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 52 украинских воина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
По его словам, Украина освободила из вражеского плена 12 бойцов Нацгвардии, включая двух "азовцев", 18 военнослужащих ВМС, 8 пограничников, 9 тероборонцев, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.
"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, спасавшие жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", - детализировал руководитель ОП.
Также он добавил, что домой возвращаются военные, которые были взяты в плен в Чернобыльской зоне.
Напомним, сегодня, 29 октября, так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 50 на 50.
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