Україна підтвердила визволення з російського полону понад 50 людей

За його словами, Україна звільнила з ворожого полону 12 бійців Нацгвардії, включаючи двох "азовців", 18 військовослужбовців ВМС, 8 прикордонників, 9 тероборонців, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", захисники Маріуполя і люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового госпіталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", та молодого військового хірурга 65-ї військової мобільної лікарні. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно визволили з полону, та добровольця з Маріуполя з символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - деталізував керівник ОП.

Також він додав, що додому повертаються військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, звільненим захисникам найближчим часом нададуть необхідну медичну допомогу.

При цьому в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, а найстаршому - 56 років. Частина захисників має бойові поранення або хронічні хвороби.