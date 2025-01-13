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В сети пишут об атаке на химзавод под Брянском, который производит порох и взрывчатку

Брянская область, Россия, Понедельник 13 января 2025 22:30
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В сети пишут об атаке на химзавод под Брянском, который производит порох и взрывчатку Фото: под Брянском, вероятно был атакован химзавод (t.me/astrapress)
Автор: Татьяна Степанова

В Брянской области РФ вечером 13 января прогремели мощные взрывы. В сети пишут об атаке на химический завод, который производит порох, взрывчатку и твердотопливные компоненты для ракетного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские ASTRA и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Как сообщают в сети, вероятно, ВСУ с помощью ракет ATACMS ударили по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР в городе Сельцо.

Это предприятие уже подвергалось атакам со стороны Украины. Оно относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ.

Как отметил Коваленко, Брянский химический завод специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ и одним из ключевых элементов российской военной промышленности.

Руководитель ЦПД добавил, что в Брянске также раздавались взрывы на заводе "Кремний", который в октябре уже был атакован. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

Напомним, химический завод в Брянской области был атакован дронами в апреле 2024 года. Тогда в результате атаки начался пожар в недостроенном корпусе. При этом в другом корпусе беспилотник пробил кровлю.

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