Украина подтвердила нахождение в плену более 2500 военных при помощи OSINT

Добросердов на встрече с представителями миссии независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ рассказал, что общая цель состоит в том, чтобы вернуть каждого украинца домой, учитывая, что военнопленные сохраняют статус пропавших без вести до момента возвращения.

Он отметил, что применяются OSINT-методы (Open Source Intelligence, или разведка по открытым источникам), с помощью которых подтверждено пребывание в плену 2577 военнослужащих.

При этом информация о 680 людях, среди которых 91 гражданский, еще не подтверждена Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Также насчитывается 8 случаев, когда люди, идентифицированные как пленные, впоследствии были обнаружены среди погибших. Относительно шести из них МККК так и не подтвердил информацию о пребывании в плену.

Ожидается, что в конце сентября независимые эксперты ОБСЕ обнародуют отчет о нарушении Россией обязательств перед ОБСЕ, злоупотреблений и нарушений прав человека.