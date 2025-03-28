Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС, - Зеленский

Соглашение с США о редкоземельных металлах не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в Европейский Союз.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Зеленский отметил, что Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС.

"В Конституции Украины четко понятно, что наш курс - в ЕС. Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что рассмотрит соглашение, "когда там не будет соответствующих законодательных угроз".